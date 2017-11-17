В Магнитогорске подрались водители маршруток
Один из маршрутчиков попал в больницу.
Один из маршрутчиков попал в больницу.
Дорожный конфликт в Магнитке произошел в среду, 15 ноября, на проспекте Пушкина. Между собой устроили драку водители такси. Один из забияк находится в тяжелом состоянии в городской больнице. На второго возбуждено уголовное дело.
— Пострадавшему водителю 54 года, — рассказали в
Против второго 36-летнего драчуна возбудили уголовное дело по статье — «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.