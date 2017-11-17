В Магнитогорске подрались водители маршруток

Дорожный конфликт в Магнитке произошел в среду, 15 ноября, на проспекте Пушкина. Между собой устроили драку водители такси. Один из забияк находится в тяжелом состоянии в городской больнице. На второго возбуждено уголовное дело.

— Пострадавшему водителю 54 года, — рассказали в пресс-службе СКР по Челябинской области. — Мужчина во время конфликта упал и ударился головой об асфальт.