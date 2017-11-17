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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже поймали вора, протыкавшего шилом колеса машин

В дежурную часть воронежского отдела полиции № 6 обратилась 32-летняя местная жительница и рассказала, что ее машину обокрали в переулке Купянский.

Оперативники выяснили, что 14 ноября около 11 часов из машины «ЗАЗ-Шанс» вор уволок дамскую сумку с пять тысячами рублей. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность преступника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 50-летний местный житель. Его задержали в Железнодорожном районе.

В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину и рассказал, как действовал во время краж. Используя шило, он повреждал колесо автомобиля, потом следил за машиной, ждал, пока водитель остановится для замены колеса, залезал в салон и похищал все ценное, что там находил.

— Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчину отправили в следственный изолятор. Наши сотрудники устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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