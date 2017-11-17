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15:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавшая в октябре 2017 года нижегородка Людмила Балдина найдена живой

52-летняя женщина пропала после того, как ушла с работы на пл. Революции.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавшая в октябре 2017 года нижегородка Людмила Балдина найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер» Подробности поисковой операции не уточняются.

Напомним, что 52-летняя женщина пропала после того, как ушла с работы на пл. Революции в 7:30 в воскресенье 8 октября.

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