Пропавшая в октябре 2017 года нижегородка Людмила Балдина найдена живой
52-летняя женщина пропала после того, как ушла с работы на пл. Революции.
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52-летняя женщина пропала после того, как ушла с работы на пл. Революции.
Пропавшая в октябре 2017 года нижегородка Людмила Балдина найдена живой. Об этом сообщает
Напомним, что 52-летняя женщина пропала после того, как ушла с работы на пл. Революции в 7:30 в воскресенье 8 октября.