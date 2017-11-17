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15:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском трое человек погибли в подпольном реабилитационном центре при пожаре

ЧП произошло в поселке Молот, где сектанты «лечили» наркоманов.

Крупный пожар произошел ранним утром 16 ноября в Новосибирской области. Огонь унес жизни троих человек.

— Сигнал поступил в 4.28 утра, горел кирпичный дом с мансардным этажом в поселке Молот Коченевского района, — прокомментировали «Комсомольской правде"-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Тушение пожара осложнялось сразу несколькими моментами: на окнах были глухие решетки и рядом не оказалось гидрантов, воду пришлось возить из соседнего села.

Огонь унес жизни трех человек: личности их пока не установлены.

— Речь идет о двух мужчинах, на вид им 25 лет. И один из трупов невозможно идентифицировать, — рассказал «КП» источник.

Как стало известно «КП», пожар случился не просто в частном доме, а в подпольном реабилитационном центре, где сектанты «лечили» наркоманов. Скорее всего, речь идет о секте «Исход», на членов которой неоднократно силовики возбуждали уголовные дела за похищение людей с зависимостями. Так, директора реабилитационного центра «Право на жизнь» Султана Кенжаева в начале этого года осудили на 6 лет 10 месяцев колонии строгого режима, на днях приговор выслушал Евгений Караваев — правая рука Кенжаева. К Караваеву суд оказался более снисходительным — обвиняемого приговорили к 3,5 года условного срока. Yа скамье подсудимых должен был оказаться еще один любитель молитв — 39-летний Александр Калмыков, который руководил одним из домов, где удерживали наркоманов. Но Калмыков от силовиков прячется, сейчас он объявлен в федеральный розыск.

Как зависимые попадали в Молот? Такса для их родственников — 15 тысяч рублей в месяц (на момент 2015 года). Платишь эти деньги сектантам — они похищают человека прямо с улицы.

— Трое мужиков вытащили меня из моей машины, какие-то корочки мельком показали. Представились, что полицейские, — описывала события одна из девушек, которую в центр сдала мама.

— Я обратилась к ним, так как сама на тот момент находилась в опийной зависимости. Надеялась получить помощь, как они обещали и медицинскую, и психологическую. Но помощь не получила, — рассказала на Радио «Комсомольская правда» одна из реабилетанток. — Мне повезло, я приехала к ним сама. А вообще они по заказу родственников похищают людей, удерживают и насильно принуждают к своему вероисповеданию. А лечение — это молитва и пост. Молитвы основаны на крике, бессвязной речи, называется это «иные языки». И когда толпа говорит на них, человек буквально впадает в транс.

В Следственном комитете Новосибирской области «Комсомольской правде» подтвердили факт пожара, добавив, что сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая выясняет детали и причины трагедии.

ОФИЦИАЛЬНО.

Пожар поздно обнаружили.

Александр Покидов, начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Новосибирской области:

— Пожар поздно обнаружили. До прибытия спасателей из горящего дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарного водоснабжения, вода доставлялась из озера в населенном пункте и от водонапорной башни, расположенной в соседнем селе, а также наличием глухих металлических решеток на окнах.

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