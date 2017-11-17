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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчина выпал из окна и погиб

Инцидент произошел в Ленинском районе.

В Ленинском районе Новосибирска вечером, 15 ноября, на улице Титова, 246/1 из окна восьмого этажа выпал мужчина, который скончался на месте от полученных травм до приезда медиков «скорой помощи».

— Пострадавший получил переломы основания черепа, таза и ноги. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, — сообщил очевидец на странице Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» «ВКонтакте».

На данный момент сотрудники правопорядка проводят проверку по факту гибели мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.

Напомним, трагический случай также произошел в Новосибирске в октябре: 21-летняя девушка выпала из окна съемной квартиры на 9-м этаже. В это время вместе с ней находился ее парень.

— От полученных травм сибирячка скончалась на месте ЧП, — комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области.

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