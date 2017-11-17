Полиция выясняет личность омича, пострадавшего в аварии у «Меги»

Сегодня утром, около 09.50, авария произошла на бульваре Архитекторов, неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Мега». На оживленной магистрали столкнулись «Дэу Нексия» и «Мазда».

В областной Госавтоинспекции предварительно сообщили, что за рулем «Дэу» сидел 21-летний молодой человек (он не справился с управлением), за рулем «Мазды» находилась 32-летняя женщина.

В аварии получил травмы мужчина-пассажир автомобиля «Дэу Нексия». Его доставили в больницу, женщине-водителю «Мазды» также понадобилась помощь медиков. Личность пострадавшего мужчины сейчас устанавливают полицейские (вероятно, шофер «Нексии» был таксистом, а пострадавший — пассажиром). Они также выясняют причины аварии.