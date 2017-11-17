Полиция выясняет личность омича, пострадавшего в аварии у «Меги»
Пассжира «Дэу» доставили в больницу.
Пассжира «Дэу» доставили в больницу.
Сегодня утром, около 09.50, авария произошла на бульваре Архитекторов, неподалеку от
В областной Госавтоинспекции предварительно сообщили, что за рулем «Дэу» сидел 21-летний молодой человек (он не справился с управлением), за рулем «Мазды» находилась 32-летняя женщина.
В аварии получил травмы
— Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, — прокомментировали в