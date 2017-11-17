Двое друзей попались в Пулково с 15 кг наркотиков
Двоим мужчинам, которых поймали в питерском аэропорту с 15 кг наркотиков, теперь грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает
Двоим мужчинам, которых поймали в питерском аэропорту с 15 кг наркотиков, теперь грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает
Как сообщила
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств или психотропных веществ» и по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».
Теперь мужчины могут оказаться в тюрьме на срок от 20 лет до пожизненного.