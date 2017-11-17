Двое друзей попались в Пулково с 15 кг наркотиков

Как сообщила пресс-служба ведомства, задержание и изъятие наркотиков произошло 17 ноября в Пулково. 44-летний житель Северной столицы при задержании имел при себе килограмм наркотика, позже по адресу регистрации у него нашли еще 14 кг запрещенного вещества. У его друга, с которым они вместе находились в аэропорту, было 100 граммов порошка с собой и еще 400 в тайнике на квартире.