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14:54 (мск), источник: ivbg.ru

Двое друзей попались в Пулково с 15 кг наркотиков

Двоим мужчинам, которых поймали в питерском аэропорту с 15 кг наркотиков, теперь грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба ведомства, задержание и изъятие наркотиков произошло 17 ноября в Пулково. 44-летний житель Северной столицы при задержании имел при себе килограмм наркотика, позже по адресу регистрации у него нашли еще 14 кг запрещенного вещества. У его друга, с которым они вместе находились в аэропорту, было 100 граммов порошка с собой и еще 400 в тайнике на квартире.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств или психотропных веществ» и по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».

Теперь мужчины могут оказаться в тюрьме на срок от 20 лет до пожизненного.

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