Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Россиянин создал бизнес с прибылью 670 тыс. руб. в месяц
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:22 (мск), источник: Volga News

Житель Новокуйбышевска отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

В Новокуйбышевске суд вынес приговор по уголовному делу Б., которого обвиняли в нападении на представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 5 мая 2016 г. участковый пришел на ул. Чернышевского, 4, так как ему сообщили о хулиганских действиях пьяного Б., который, в том числе нецензурно ругался на жителей дома.

На лестничной площадке правоохранитель проводил разъяснительную беседу с дебоширом. Но Б. не реагировал на требования сотрудника полиции и начал бить его.

Суд назначил мужчине год и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дмитрий Овчинников уходит в Самарский университет
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь