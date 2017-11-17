Житель Новокуйбышевска отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского
В Новокуйбышевске суд вынес приговор по уголовному делу Б., которого обвиняли в нападении на представителя власти, сообщает
В Новокуйбышевске суд вынес приговор по уголовному делу Б., которого обвиняли в нападении на представителя власти, сообщает
Как было установлено, 5 мая 2016 г. участковый пришел на ул. Чернышевского, 4, так как ему сообщили о хулиганских действиях пьяного Б., который, в том числе нецензурно ругался на жителей дома.
На лестничной площадке правоохранитель проводил разъяснительную беседу с дебоширом. Но Б. не реагировал на требования сотрудника полиции и начал бить его.
Суд назначил мужчине год и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.