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15:01 (мск), источник: ТАСС

Шестеро обвиняемых в хулиганстве вскрыли себе вены в здании Мосгорсуда

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Шестеро обвиняемых по делу о хулиганстве в пятницу вскрыли себе вены на заседании в Мосгорсуде, где им продлевалась мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мерам Телоян.

«Каждый из них пронес в суд лезвие, а во время заседания они начали резать себе руки», — сказал он, не уточнив состояние обвиняемых.

Адвокат считает, что мотивом такого поступка могло стать затянувшееся следствие по их делу.

6 августа 2015 года две группы посетителей ресторана «Тануки» стали выяснять отношения. После того, как охранник сделал им замечание, они ушли, но позже 25 человек вернулись в кафе с оружием и устроили там погром. В результате стрельбы один из сотрудников ресторана был ранен в ногу. Расследование на контроль брал глава ГУ МВД РФ по Москве на тот момент Анатолий Якунин.

В результате были задержаны 11 участников драки со стрельбой, девять из них позже были арестованы.

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