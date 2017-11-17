Шестеро обвиняемых в хулиганстве вскрыли себе вены в здании Мосгорсуда

«Каждый из них пронес в суд лезвие, а во время заседания они начали резать себе руки», — сказал он, не уточнив состояние обвиняемых.

6 августа 2015 года две группы посетителей ресторана «Тануки» стали выяснять отношения. После того, как охранник сделал им замечание, они ушли, но позже 25 человек вернулись в кафе с оружием и устроили там погром. В результате стрельбы один из сотрудников ресторана был ранен в ногу. Расследование на контроль брал глава ГУ МВД РФ по Москве на тот момент Анатолий Якунин.