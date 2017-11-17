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15:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии имущество полицейского-миллионера изъято в пользу государства

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника МВД. За сокрытие расходов он был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

35-летний заместитель начальника одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции с 2013 по 2015 годы совместно с супругой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили Toyota Highlander, Lexus ES 250, общей стоимостью свыше 21,6 млн рублей, построил коттедж площадью около 200 кв. м.

При этом, по официальным данным, годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей. При рассмотрении гражданского бывший полицейский утверждал, что получал деньги по договорам займа и дарения, при этом оригиналы документов не представил.

В итоге суд обратил в доход государства четырехкомнатную квартиру площадью 163 кв. м в Уфе по ул. Пушкина, стоимостью 10 млн рублей, автомобиль Toyota Highlander, стоимостью около 2 млн рублей, таунхаус в с. Дмитриевка, стоимостью 2,8 млн рублей, жилой дом площадью 191 кв. м с 10 сотками земли в д. Ушаково Уфимского района, стоимостью 3,5 млн рублей. Общая стоимость изъятого имущества превысила 18 млн рублей.

Кроме того, также через суд муниципалитету возвращены пять земельных участков в Николаевском сельсовете общей площадью более 18,6 га, неправомерно переданных в собственность бывшей супруге чиновника.

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