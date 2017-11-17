Спасатели нашли тело пропавшего два дня назад рыбака из Сызрани

Перед своим исчезновением мужчина позвонил своей матери и сказал ей, что его резиновая лодка прохудилась и начала тонуть. В 20:15 на поиски рыбака отправились спасатели на катере. Они обследовали остров и прибрежную зону, но обнаружили там только сдутую лодку. Она была в 10 метрах от берега острова в камышах. В 22:45 поисковые работы были остановлены. Их продолжили утром следующего дня уже с участием водолазов.