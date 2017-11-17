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15:26 (мск), источник: Pro Город Самара

Спасатели нашли тело пропавшего два дня назад рыбака из Сызрани

В Сызрани завершились поиски 48-летнего местного жителя, который во вторник днем, 16 ноября, отправился на рыбалку на остров Муравьиный и пропал.

Источник: pssso.ru

Перед своим исчезновением мужчина позвонил своей матери и сказал ей, что его резиновая лодка прохудилась и начала тонуть. В 20:15 на поиски рыбака отправились спасатели на катере. Они обследовали остров и прибрежную зону, но обнаружили там только сдутую лодку. Она была в 10 метрах от берега острова в камышах. В 22:45 поисковые работы были остановлены. Их продолжили утром следующего дня уже с участием водолазов.

«На протяжении двух дней водолазы обследовали дно в прибрежной зоне острова. 17 ноября в 11:30 пропавшего обнаружили в воде среди густой растительности на глубине около двух метров. Мужчину доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

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