Спасатели нашли тело пропавшего два дня назад рыбака из Сызрани
В Сызрани завершились поиски 48-летнего местного жителя, который во вторник днем, 16 ноября, отправился на рыбалку на остров Муравьиный и пропал.
В Сызрани завершились поиски 48-летнего местного жителя, который во вторник днем, 16 ноября, отправился на рыбалку на остров Муравьиный и пропал.
Перед своим исчезновением мужчина позвонил своей матери и сказал ей, что его резиновая лодка прохудилась и начала тонуть. В 20:15 на поиски рыбака отправились спасатели на катере. Они обследовали остров и прибрежную зону, но обнаружили там только сдутую лодку. Она была в 10 метрах от берега острова в камышах. В 22:45 поисковые работы были остановлены. Их продолжили утром следующего дня уже с участием водолазов.
«На протяжении двух дней водолазы обследовали дно в прибрежной зоне острова. 17 ноября в 11:30 пропавшего обнаружили в воде среди густой растительности на глубине около двух метров. Мужчину доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции», — сообщили в