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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге грузовик врезался в ликеро-водочный отдел магазина

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Авария произошла на улице Бисертской. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел с дороги. Шофер не успел затормозить на обочине и въехал прямо в дом, где находился продуктовый магазин.

— Видимо, водитель решил по-новому зайти в вино-водочный отдел, — рассказывают очевидцы в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

У счастью, в аварии никто не пострадал. Правда, теперь грузовику требуется серьезный ремонт. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали ДТП.

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