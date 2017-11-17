В Екатеринбурге грузовик врезался в ликеро-водочный отдел магазина
К счастью, в аварии никто не пострадал.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Авария произошла на улице Бисертской. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел с дороги. Шофер не успел затормозить на обочине и въехал прямо в дом, где находился продуктовый магазин.
— Видимо, водитель решил
У счастью, в аварии никто не пострадал. Правда, теперь грузовику требуется серьезный ремонт. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали ДТП.