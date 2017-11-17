В Казани разыскивают пострадавших от действий группировки «Новотатарская»

Семерых участников группировки подозревают в вымогательстве (ч.2 ст. 163 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Их задержали в августе 2017 года. Чтобы взять предполагаемого лидера группы — шесть раз судимого 32-летнего жителя Казани — полицейским пришлось вскрыть дверь его квартиры болгаркой. У подозреваемых нашли травматическое оружие, электрошокеры, кастеты и ножи. У одного из задержанных полицейские изъяли более 50 гр. кокаина, приготовленного к сбыту.