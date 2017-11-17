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15:49 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани разыскивают пострадавших от действий группировки «Новотатарская»

Пострадавших от действий группировки «Новотатарская» разыскивают полицейские в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Семерых участников группировки подозревают в вымогательстве (ч.2 ст. 163 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Их задержали в августе 2017 года. Чтобы взять предполагаемого лидера группы — шесть раз судимого 32-летнего жителя Казани — полицейским пришлось вскрыть дверь его квартиры болгаркой. У подозреваемых нашли травматическое оружие, электрошокеры, кастеты и ножи. У одного из задержанных полицейские изъяли более 50 гр. кокаина, приготовленного к сбыту.

По предварительным данным, участники группировки заставляли предпринимателей, работающих на территории Казанского речного порта, платить им за покровительство. Тех, кто упрямился, избивали и запугивали. Находящиеся в страхе предприниматели боялись обращаться в полицию.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, просят обращаться по телефонам 291−39−31 или 291−20−02.

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