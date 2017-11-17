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15:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге прошли массовые эвакуации

В Петербурге из-за анонимных звонков о «минировании» пришлось проводить массовые эвакуации.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, в Красногвардейском районе были эвакуированы школа № 143 и торговый центр «Июнь». В приморском — школа № 430. Также проводилась проверка в четырех школах Московского района.

Кроме того, проверки на наличие взрывоопасных предметов проводились на пяти железнодорожных вокзалах города — Витебском, Финляндском, Ладожском, Московском и Балтийском. Правда, там обошлось без эвакуации.

Из-за анонимных сообщений были выведены люди из ТРК «Жемчужная плаза», «Мега Парнас», «Рио», «Радуга», «Меркурий» и «Китай город».

Из-за телефонных хулиганов пришлось даже эвакуировать Генеральное консульство Финляндии.

По сообщениям в соцсетях всего было эвакуировано более 20 объектов. Нигде взрывоопасных предметов не обнаружили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, пока задержан только один подозреваемый в «телефонном терроризме». Это 53-летний житель Кронштадта, который в состоянии алкогольного опьянения «заминировал» дом на Гидростроительной улице. Поиски остальных телефонных хулиганов продолжаются.

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