В Петербурге прошли массовые эвакуации
В Петербурге
В Петербурге
Как сообщает ТАСС, в Красногвардейском районе были эвакуированы школа № 143 и торговый центр «Июнь». В приморском — школа № 430. Также проводилась проверка в четырех школах Московского района.
Кроме того, проверки на наличие взрывоопасных предметов проводились на пяти железнодорожных вокзалах города — Витебском, Финляндском, Ладожском, Московском и Балтийском. Правда, там обошлось без эвакуации.
По сообщениям в соцсетях всего было эвакуировано более 20 объектов. Нигде взрывоопасных предметов не обнаружили.
Как сообщает