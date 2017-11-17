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15:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В жилом доме Миасса произошла утечка газа

В одном из жилых домов Миасса 15 ноября случилась утечка газа.

Источник: РИА "Новости"

К счастью, специалисты «Газпром газораспределение Челябинск» ликвидировали ее — обошлось без ЧП, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Благодаря бдительности жильцов специалисты прибыли на место и ликвидировали утечку, которая произошла результате грубого нарушения правил газовой безопасности жильцами одной из квартир. Соседи почувствовали характерный запах газа в подъезде дома № 115 на ул. Ильменская, это пятиэтажный дом.

«На месте специалисты газовой организации с помощью газоанализатора обнаружили утечку газа из замочной скважины квартиры № 7. Загазованность составила 0,06% (при концентрации газа 1% необходима эвакуация жителей). Жильцы в квартире отсутствовали, дверь никто не открывал. В соответствии с правилами использования газа было немедленно отключено газоснабжение центрального двойного стояка, от которого питаются 10 квартир. Опасного развития событий удалось избежать благодаря бдительности соседей, которые вовремя сообщили о запахе газа в аварийную службу», — прокомментировали в организации.

В девятом часу вечера появились жильцы загазованной квартиры. Как установили сотрудники аварийной службы, на кухне была отсоединена газовая плита от крана на опуске. При этом кран оказался в полуоткрытом положении. По словам хозяина квартиры, он делал ремонт, отключил подачу газа, но при передвижении плиты и холодильника, видимо, задел рычаг крана.

Специалисты газораспределительной организации установили заглушку на газовую подводку и демонтировали кран.

Напомним, если в здании или на улице вы почувствовали запах газа — звоните в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного — 104) — она работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

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