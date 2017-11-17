В Екатеринбурге двое бездомных сгорели в коллекторе

В Екатеринбурге в пожаре погибли двое бездомных. Трагедия произошла на улице Надеждинская. На теплотрассе загорелся мусор. В общей сложности огонь охватил 15 квадратных метров. В это время в коллеторе находились два человека. Спастись бродяги не смогли.

— В тушении были задействованы две пожарные машины и 11 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. — После ликвидации горения были обнаружены тела двух погибших.