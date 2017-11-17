Белоруса, задержанного после стрельбы в офисе Reuters в Гдыне, освободили из-под ареста

По итогам заседания областного суда в Гданьске белоруса освободили без всяких профилактических мер, передает gdansk.naszemiasto. Пока никакой дополнительной информации нет. Сам Свидерский уже заявил, что решением суда доволен, и себя виновным по-прежнему не признает.