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16:08 (мск), источник: Sputnik.by

Белоног о трагедии в Слуцке: следователи проверяют все версии

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях расследования трагедии в Слуцке, где из окна 8-го этажа одновременно выпали мужчина и женщина, жившие в гражданском браке.

Источник: Sputnik.by

Слуцким районным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины, они были найдены с признаками падения с высоты у многоэтажного дома в Слуцке, сообщила собеседница Sputnik.

«В рамках проверочных мероприятий проверяются все версии, опрашиваются очевидцы, родственники соседи собирается характеризующий материал. Кроме того, назначен ряд экспертных исследований», — сказала Белоног.

Информацию о трагедии в Слуцке опубликовали СМИ со ссылкой на местный райотдел внутренних дел. Сообщалось, что вечером в четверг, 16 ноября, из окна, расположенного на восьмом этаже многоэтажки по улице Гагарина, одновременно выпали мужчина и женщина — местные жители. 28-летняя женщина скончалась на месте падения, 40-летний мужчина позже умер в больнице.

«Следствие тщательно, всесторонне и досконально разбирается в обстоятельствах произошедшего», — подчеркнула Белоног.

Также по сообщениям СМИ известно, что пара жила вместе в гражданском браке, а в момент трагедии в квартире находился еще и отец погибшего мужчины.

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