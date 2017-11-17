Белоног о трагедии в Слуцке: следователи проверяют все версии

Источник: Sputnik.by

Слуцким районным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины, они были найдены с признаками падения с высоты у многоэтажного дома в Слуцке, сообщила собеседница Sputnik.

«В рамках проверочных мероприятий проверяются все версии, опрашиваются очевидцы, родственники соседи собирается характеризующий материал. Кроме того, назначен ряд экспертных исследований», — сказала Белоног.

Информацию о трагедии в Слуцке опубликовали СМИ со ссылкой на местный райотдел внутренних дел. Сообщалось, что вечером в четверг, 16 ноября, из окна, расположенного на восьмом этаже многоэтажки по улице Гагарина, одновременно выпали мужчина и женщина — местные жители. 28-летняя женщина скончалась на месте падения, 40-летний мужчина позже умер в больнице.

«Следствие тщательно, всесторонне и досконально разбирается в обстоятельствах произошедшего», — подчеркнула Белоног.