Житель Татарстана со сломанными ногами сбежал из-под домашнего ареста

Источник: РИА Новости

По данным УФСИН, 4 апреля 2017 года в отношении Марселя Гималиева, обвиняемого по статье «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» судьей Советского района Казани была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Тридцать первого октября при проверке Гималиева по месту нахождения под домашним арестом было установлено, что обвиняемый скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. По данному факту в установленном порядке информация была незамедлительно направлена в следственный отдел, в производстве которого находится уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что у обвиняемого Гималиева имелась травма позвоночника, а также переломы обеих ног, поэтому электронный браслет к нему не применялся.