Житель Татарстана со сломанными ногами сбежал из-под домашнего ареста
КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в терроризме житель Казани сбежал
КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в терроризме житель Казани сбежал
По данным УФСИН, 4 апреля 2017 года в отношении Марселя Гималиева, обвиняемого по статье «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» судьей Советского района Казани была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Тридцать первого октября при проверке Гималиева по месту нахождения под домашним арестом было установлено, что обвиняемый скрылся от контроля
Ведомство отмечает, что у обвиняемого Гималиева имелась травма позвоночника, а также переломы обеих ног, поэтому электронный браслет к нему не применялся.
Гималиев следственными органами был объявлен в розыск. Для выяснения всех причин побега обвиняемого