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17:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бизнесмен осужден за мошенничество с углем для интерната на Дону

Директор компании осужден за мошенничество с углем для психоневрологического интерната в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено судом, бизнесмен заключил договор на поставку каменного угля Горненскому психоневрологическому интернату.

Впоследствии глава компании предоставил руководителю учреждения документы о поставке качественного угля. Хотя на самом деле интернат получил более дешевый уголь.

В результате действий обвиняемого учреждению был причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

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