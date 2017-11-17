Бизнесмен осужден за мошенничество с углем для интерната на Дону
Директор компании осужден за мошенничество с углем для психоневрологического интерната в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает
Директор компании осужден за мошенничество с углем для психоневрологического интерната в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает
Как установлено судом, бизнесмен заключил договор на поставку каменного угля Горненскому психоневрологическому интернату.
Впоследствии глава компании предоставил руководителю учреждения документы о поставке качественного угля. Хотя на самом деле интернат получил более дешевый уголь.
В результате действий обвиняемого учреждению был причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.
Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к штрафу в размере 400 тыс. рублей.