Бизнесмен осужден за мошенничество с углем для интерната на Дону

Как установлено судом, бизнесмен заключил договор на поставку каменного угля Горненскому психоневрологическому интернату.

Впоследствии глава компании предоставил руководителю учреждения документы о поставке качественного угля. Хотя на самом деле интернат получил более дешевый уголь.

В результате действий обвиняемого учреждению был причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.