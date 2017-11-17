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17:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области охотник вместо косули подстрелил товарища

Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне в центральную больницу Иловлинского района доставили 50-летнего гражданина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшим к потере зрения. Медики незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть полиции.

Как выяснилось в результате проверки, в Краснодонском хозяйстве группа из 16 человек охотилась на кабанов и косуль — в соответствии с лицензиями.

Преследуя добычу, 34-летний загонщик выстрелил в сторону, где в кустах находились другие охотники. В результате один из них получил травму.

Небрежный стрелок задержан. Свою вину он признал и пояснил, что шальной выстрел у него получился случайно.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — арест сроком до шести месяцев.

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