В Волгоградской области охотник вместо косули подстрелил товарища

Накануне в центральную больницу Иловлинского района доставили 50-летнего гражданина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшим к потере зрения. Медики незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть полиции.

Как выяснилось в результате проверки, в Краснодонском хозяйстве группа из 16 человек охотилась на кабанов и косуль — в соответствии с лицензиями.

Преследуя добычу, 34-летний загонщик выстрелил в сторону, где в кустах находились другие охотники. В результате один из них получил травму.

Небрежный стрелок задержан. Свою вину он признал и пояснил, что шальной выстрел у него получился случайно.