В Волгоградской области охотник вместо косули подстрелил товарища
Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности, сообщает
Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности, сообщает
Накануне в центральную больницу Иловлинского района доставили 50-летнего гражданина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшим к потере зрения. Медики незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть полиции.
Как выяснилось в результате проверки, в Краснодонском хозяйстве группа из 16 человек охотилась на кабанов и косуль — в соответствии с лицензиями.
Преследуя добычу, 34-летний загонщик выстрелил в сторону, где в кустах находились другие охотники. В результате один из них получил травму.
Небрежный стрелок задержан. Свою вину он признал и пояснил, что шальной выстрел у него получился случайно.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — арест сроком до шести месяцев.