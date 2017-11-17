В Калининграде гендиректора алкогольной фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 45 млн рублей

По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководитель компании, занимающейся производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате он уклонился от уплаты налога на общую сумму свыше 45 млн рублей.