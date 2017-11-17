По кличке «Дато Сван». В Казахстан прибыл грузинский «вор в законе»

Источник: Tengrinews

«Сегодня сотрудниками МВД и КНБ за нарушение миграционного законодательства выдворен за пределы страны с запретом на въезд в республику грузинский криминальный авторитет, «вор в законе» Герлиани Давид Нугзарович, известный по кличке «Дато Сван», — сообщил Садубаев.

По данным МВД, он прибыл на территорию страны под другими паспортными данными с целью распространения так называемой «воровской идеологии».