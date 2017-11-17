По кличке «Дато Сван». В Казахстан прибыл грузинский «вор в законе»
«Вора в законе» по кличке «Дато Сван» выдворили из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента госязыка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
«Вора в законе» по кличке «Дато Сван» выдворили из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента госязыка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
«Сегодня сотрудниками МВД и КНБ за нарушение миграционного законодательства выдворен за пределы страны с запретом на въезд в республику грузинский криминальный авторитет, «вор в законе» Герлиани Давид Нугзарович, известный по кличке «Дато Сван», — сообщил Садубаев.
По данным МВД, он прибыл на территорию страны под другими паспортными данными с целью распространения так называемой «воровской идеологии».
«Министерством на постоянной основе принимаются меры по недопущению проникновения в республику представителей криминалитета стран ближнего и дальнего зарубежья», — заключил представитель МВД.