Отец троих детей, погибших при пожаре в Глодянах, арестован на 30 суток
Сотрудники правоохранительных органов арестовали на 30 суток отца троих детей, которые погибли при пожаре в Глодянах.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали на 30 суток отца троих детей, которые погибли при пожаре в Глодянах.
Напомним, пожар в селе Дану произошел в ночь на среду. Пожар унес жизни троих детей: 7 и 4 лет, а также двухмесячной девочки.
Отец семейства был ранее судим за убийство шурина. Тело пролежало в подвале 6 месяцев. С матерью работают психологи. Она сообщила, что включила газовую плиту и заснула рядом с младшим сыном. Полиция проводит расследование.
Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, в ночь трагедии родители погибших детей были в состоянии алкогольного опьянения.