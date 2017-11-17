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17:11 (мск), источник: Actualitati.md

Отец троих детей, погибших при пожаре в Глодянах, арестован на 30 суток

Сотрудники правоохранительных органов арестовали на 30 суток отца троих детей, которые погибли при пожаре в Глодянах.

Источник: Actualitati.md

Напомним, пожар в селе Дану произошел в ночь на среду. Пожар унес жизни троих детей: 7 и 4 лет, а также двухмесячной девочки.

Отец семейства был ранее судим за убийство шурина. Тело пролежало в подвале 6 месяцев. С матерью работают психологи. Она сообщила, что включила газовую плиту и заснула рядом с младшим сыном. Полиция проводит расследование.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, в ночь трагедии родители погибших детей были в состоянии алкогольного опьянения.

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Отец троих детей, погибших при пожаре в Глодянах, арестован на 30 суток
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