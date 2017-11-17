Отец троих детей, погибших при пожаре в Глодянах, арестован на 30 суток

Источник: Actualitati.md

Напомним, пожар в селе Дану произошел в ночь на среду. Пожар унес жизни троих детей: 7 и 4 лет, а также двухмесячной девочки.

Отец семейства был ранее судим за убийство шурина. Тело пролежало в подвале 6 месяцев. С матерью работают психологи. Она сообщила, что включила газовую плиту и заснула рядом с младшим сыном. Полиция проводит расследование.