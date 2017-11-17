Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
17:46 (мск), источник: BFM.ru

Суд уволил медика, выявившего алкоголь в крови мальчика из Балашихи

По данным СК, врач в ходе экспертизы специально загрязнил кровь.

Врач бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, проводивший экспертизу крови мальчика, сбитого насмерть весной в Балашихе, отстранен от должности, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Согласно заключению Клейменова, в крови мальчика был обнаружен алкоголь. Cледующие проведенные экспертизы не подтвердили этого.

Читайте также
Погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян, установила экспертиза
Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности. Это ходатайство удовлетворено.
Светлана Петренко
Официальный представитель Следственного комитета РФ

По данным Следственного комитета, врач специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется.

В минувшую среду суд приговорил виновницу ДТП, в котором погиб ребенок, Ольгу Алисову к трем годам колонии-поселения. Кроме того, женщина должна будет выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита намерена обжаловать приговор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Без свидетелей: что произошло с Никитой Белых в тюрьме
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь