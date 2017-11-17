Суд уволил медика, выявившего алкоголь в крови мальчика из Балашихи
По данным СК, врач в ходе экспертизы специально загрязнил кровь.
По данным СК, врач в ходе экспертизы специально загрязнил кровь.
Врач бюро
Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности. Это ходатайство удовлетворено.
По данным Следственного комитета, врач специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется.
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