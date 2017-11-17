Суд уволил медика, выявившего алкоголь в крови мальчика из Балашихи

Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности. Это ходатайство удовлетворено.

Светлана Петренко Официальный представитель Следственного комитета РФ