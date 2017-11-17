В суд направлено уголовное дело об убийстве самарского бизнесмена Владимира Винокурова

Напомним, в ночь с 28 на 29 мая 2014 г. в своем катере на реке Татьянка в Куйбышевском районе Самары был обнаружен убитым Вадим Винокуров со множественными огнестрельными ранениями — не менее 22.

Как уточнили в следствии, несмотря на то что преступление не было раскрыто «по горячим следам», правоохранители несколько лет проводили масштабную оперативно-розыскную работу. В итоге, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, спланированным и организованным сотрудниками УФСБ России и СУ СК РФ по Самарской области, были установлены подозреваемые.

Обвинение в убийстве — ч. 1 ст. 105 УК РФ и незаконном обороте оружия — ч. 1 ст. 222 УК РФ предъявили 42-летнему предполагаемому киллеру, ранее судимому за совершение тяжких преступлений в отношении жизни и здоровья человека. Обвинение в незаконном обороте оружия — ч. 1 ст. 222 УК РФ предъявлено 29-летнему мужчине.

Как ранее сообщалось, подозрение в причастности к убийству Винокурова пало на 42-летнего Дениса Ковегина, который, предположительно, стрелял в него с гидроцикла, которым управлял Радик Хайритдинов.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, во время следствия изъяли пистолет ПМ, травматическое оружие МР и две гранаты Ф-1.

Летом 2017 г. с участием привлеченных специалистов и глубоководного оборудования в русле Волги обнаружили деталь автомата, из которого убили Винокурова, затопленная обвиняемыми для сокрытия следов преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ м ГУ МВД России по Самарской области.