ЧП в алматинской школе: 36 учеников отравились неизвестным газом

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. В Алматы 36 учеников школы № 173 отравились неизвестным газом, из них 34 ребенка попали в больницу, сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

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Сообщение об отравлении поступило в 17 часов. На место выехала 11 бригад скорой медицинской помощи.

В Центр детской неотложной медицинской помощи с симптомами отравления неизвестным газом доставлены 36 детей, двое из них по результатам обследования направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

«33 ребенка госпитализированы в отделение токсикологии и остаются под наблюдением врачей, один пациент госпитализирован в отделение реанимации. Состояние госпитализированных в отделение токсикологии оценивается как стабильное», — говорится в сообщении.