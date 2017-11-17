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18:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЧП в алматинской школе: 36 учеников отравились неизвестным газом

В результате отравления неизвестным газом 33 ученика госпитализированы в отделение токсикологии, один школьник находится в реанимации.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. В Алматы 36 учеников школы № 173 отравились неизвестным газом, из них 34 ребенка попали в больницу, сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

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Сообщение об отравлении поступило в 17 часов. На место выехала 11 бригад скорой медицинской помощи.

В Центр детской неотложной медицинской помощи с симптомами отравления неизвестным газом доставлены 36 детей, двое из них по результатам обследования направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

«33 ребенка госпитализированы в отделение токсикологии и остаются под наблюдением врачей, один пациент госпитализирован в отделение реанимации. Состояние госпитализированных в отделение токсикологии оценивается как стабильное», — говорится в сообщении.

Проводятся все необходимые диагностические мероприятия.

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 ЧП в алматинской школе: 36 учеников отравились неизвестным газом
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