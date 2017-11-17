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18:25 (мск), источник: Publika.md

История с «пьяным мальчиком» повторяется: в крови младенца из села Брезоая нашли алкоголь

Пугающие подробности появились в деле о сбитом в конце августа младенце.

Источник: Publika.md

В крови малыша из села Брезоая, Штефан-Водского района, обнаружили внушительную дозу алкоголя, а точнее 0,44 промилли.

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Родные погибшего ребёнка уверены: кто-то осознано подтасовал результаты, чтобы помочь виновному уйти от ответственности. Прокуроры утверждают, что такой сценарий невозможен.

«Ход расследования никак не меняется, на следующей недели дело направим в суд. То, что в крови ребёнка обнаружили алкоголь значения для нас не имеет. Как это может повлиять, если ребенок скончался в результате ДТП», — сообщил прокурор, Сергей Трофимов.

Как алкоголь оказался в крови малыша, следствие ответить не может.

Виновник ДТП в настоящее время находится под подпиской о невыезде, а семья Глеба борется за правду и справедливость.

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