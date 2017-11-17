История с «пьяным мальчиком» повторяется: в крови младенца из села Брезоая нашли алкоголь
Пугающие подробности появились в деле о сбитом в конце августа младенце.
Пугающие подробности появились в деле о сбитом в конце августа младенце.
В крови малыша из села Брезоая,
Родные погибшего ребёнка уверены:
«Ход расследования никак не меняется, на следующей недели дело направим в суд. То, что в крови ребёнка обнаружили алкоголь значения для нас не имеет. Как это может повлиять, если ребенок скончался в результате ДТП», — сообщил прокурор, Сергей Трофимов.
Как алкоголь оказался в крови малыша, следствие ответить не может.
Виновник ДТП в настоящее время находится под подпиской о невыезде, а семья Глеба борется за правду и справедливость.