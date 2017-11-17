У берегов Аргентины пропала подлодка

Источник: Estado Mayor General de la Armada

Связь с подлодкой пропала, когда она следовала маршрутом из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата. Как сообщает интернет-портал Telam, в момент потери связи субмарина находилась в 430 км от побережья Аргентины, к юго-западу от полуострова Вальдес. Подлодку ищут с воздуха.

Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что на ее борту возник пожар, не подтвердилась. По информации ВМС Аргентины, неясно, что произошло на борту подлодки.

Согласно внутренним правилам, если подлодка не может выйти на связь, то она должна подняться на поверхность, чтобы облегчить свое обнаружение.

Также подлодка должна вернуться в порт, из которого она вышла на новый маршрут. В данном случае «Сан-Хуан» должна вернуться на военно-морскую базу Мар-дель-Плата.

Последний раз подлодка выходила на связь в среду в 7.30 утра. 10 дней назад она вышла из Мар-дель-Платы и направилась на военно-морскую базу Ушуая. Официальный представитель военно-морского флота Аргентины заявил, что на борту подлодки могли возникнуть проблемы с оборудование или с аккумуляторами. Подлодка в нештатной ситуации должна всплыть для визуального обнаружения и попытаться установить связь, добавил он. Ближайший порт к подлодке может быть Пуэрто-Мадрин. По его словам, на подлодке также установлен аварийный маяк. Обычно он используется только в экстремальных случаях. Однако это устройство активировано не было. В районе проведения операции на данный момент плохие погодные условия, уточнил представитель ВМФ.