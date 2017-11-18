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07:20 (мск), источник: Sputnik

У гражданки Узбекистана в Подмосковье забрали ребенка

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Шестилетнюю дочь изъяли сотрудники полиции у гражданки Узбекистана в городе Клин в Подмосковье.

Источник: Sputnik

Две недели органы опеки не возвращают ребенка в семью, а девочка временно находится в Клинском социально-реабилитационном центре.

Ребенка забрали 3 ноября. Как рассказала мать ребенка Фируза, старший брат, который сидел с сестрой, срочно уехал на работу и девочка осталась дома одна и самостоятельно пошла гулять на площадку, где ее и забрали полицейские.

Сотрудники органов опеки отказываются вернуть ребенка в семью до решения комиссии по делам несовершеннолетних. По словам матери, семья не является неблагополучной. В центре соцзащиты у нее забрали оригиналы документов ребенка, а органы опеки, придя с проверкой домой по факту изъятия, назвали условия неприемлемыми.

«Мне не дают общаться с ребенком без наблюдения психолога, а дочка напугана», — жалуется мама.

Как прокомментировала Sputnik Узбекистан адвокат, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Анна Швабауэр, если жизнь ребенка не находилась в непосредственной опасности, забирать девочку сотрудники органов опеки не имели права.

«У нас не запрещено шестилетнему ребенку гулять на улице. Если угрозы жизни не было — я считаю, это незаконно помещение ребенка без согласия родителей в какое-либо учреждение», — говорит Швабауэр.

Однако в российских законах есть своеобразная лазейка, которой и могли воспользоваться органы опеки.

«У нас есть такой закон — о профилактике безнадзорности, там формулировки неудачные, слишком широкие и сотрудники правоохранительных органов очень часто их трактуют так, чтобы отбирать детей у родителей», — пояснила адвокат.

Представители МВД не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации, редакция Sputnik Узбекистан направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД Московской области и продолжает следить за развитием ситуации.

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 У гражданки Узбекистана в Подмосковье забрали ребенка
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