У гражданки Узбекистана в Подмосковье забрали ребенка
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Шестилетнюю дочь изъяли сотрудники полиции у гражданки Узбекистана в городе Клин в Подмосковье.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Шестилетнюю дочь изъяли сотрудники полиции у гражданки Узбекистана в городе Клин в Подмосковье.
Две недели органы опеки не возвращают ребенка в семью, а девочка временно находится в Клинском
Ребенка забрали 3 ноября. Как рассказала мать ребенка Фируза, старший брат, который сидел с сестрой, срочно уехал на работу и девочка осталась дома одна и самостоятельно пошла гулять на площадку, где ее и забрали полицейские.
Сотрудники органов опеки отказываются вернуть ребенка в семью до решения комиссии по делам несовершеннолетних. По словам матери, семья не является неблагополучной. В центре соцзащиты у нее забрали оригиналы документов ребенка, а органы опеки, придя с проверкой домой по факту изъятия, назвали условия неприемлемыми.
«Мне не дают общаться с ребенком без наблюдения психолога, а дочка напугана», — жалуется мама.
Как прокомментировала Sputnik Узбекистан адвокат, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи в
«У нас не запрещено шестилетнему ребенку гулять на улице. Если угрозы жизни не было — я считаю, это незаконно помещение ребенка без согласия родителей в
Однако в российских законах есть своеобразная лазейка, которой и могли воспользоваться органы опеки.
«У нас есть такой закон — о профилактике безнадзорности, там формулировки неудачные, слишком широкие и сотрудники правоохранительных органов очень часто их трактуют так, чтобы отбирать детей у родителей», — пояснила адвокат.
Представители МВД не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации, редакция Sputnik Узбекистан направила официальный запрос в