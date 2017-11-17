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21:16 (мск), источник: РИА Новости

Отчет о смерти модели из Перми: в Шанхае исключили убийство и отравление

ПЕКИН, 17 ноя — РИА Новости. Полиция Шанхая в пятницу опубликовала официальный итоговый отчет о смерти 14-летней модели из Перми, скончавшейся в прошлом месяце в больнице, при этом версии убийства и отравления в опубликованном документе исключаются.

Полиция Шанхая сообщила, что «26 октября в 0.42 по местному времени отдел полиции района Хуанпу поступил звонок о том, что в больнице Жуйцзинь города Шанхая в реанимационном отделе в состоянии комы находится гражданка России, которой оказывается интенсивная терапия».

Сотрудники больницы обратились в полицию в связи с тем, что до родственников девушки дозвониться не удалось. После поступившего звонка представители правоохранительных органов выехали в больницу, где к тому моменту врачи поставили девушке первоначальный диагноз — тяжелая инфекция.

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«У девушки была температура, ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, нарушение свертываемости крови», — говорится в отчете.

Уведомление о нахождении россиянки в больнице получило также генконсульство РФ, и этим же вечером сотрудник российской дипмиссии в Шанхае прибыл в медучреждение и «дал согласие на то, чтобы больница приняла экстренные меры для спасения пациентки».

«Утром 27 октября гражданка России (Влада, 14 лет) в связи с обострением болезни скончалась, несмотря на усилия врачей. Согласно диагнозу, который поставили врачи, причиной смерти девушки стала полиорганная дисфункция, заражение центральной нервной системы, главным образом подозревался эпидемический менингит», — отмечается в документе.

Экспертиза

Полиция Шанхая в присутствии консула генконсульства и медофицера консульства РФ, представителя компании-работодателя, а также дежурного врача в установленном порядке провела наружный осмотр тела погибшей. Также был взят образец крови погибшей и оправлен для исследования на наличие отправляющих веществ.

«После проведения судмедэкспертизы следов насилия обнаружено не было, исследование крови на наличие ядовитых и токсических веществ (в том числе этиловый спирт, часто встречающиеся снотворные и успокоительные медикаменты, часто встречающиеся наркотические вещества) показали негативный результат, аномалий выявлено не было», — свидетельствуют данные полиции Шанхая.

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Ранее российские СМИ сообщили, что в организме умершей девочки обнаружен яд. Пермские следователи, которые после гибели девушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, опровергли эту информацию.

Условия труда

Сотрудники полиции Шанхая также осуществили проверку условий труда и проживания погибшей девушки в сопровождении представителя компании-работодателя погибшей.

«Согласно информации полиции, погибшая заключила трудовой договор с шанхайским модельным агентством с соблюдением всех требований закона», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что «23 октября компания отправила девушку на съемки в город Иу в провинции Чжэцзян, а вечером 24 октября у нее возникли проблемы со здоровьем». На рассвете 25 октября в гостиничном номере города Иу, в котором проживала девушка, у нее началось головокружение, рвота, поднялась высокая температура. Днем 25 октября компания привезла девушку обратно в Шанхай, где она проживала. Тем же вечером в 19.40 в сопровождении коллег по работе ее доставили в отделение скорой помощи больницы Жуйцзинь.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, «предоставленные компанией записи о рабочем графике свидетельствуют о том, что девушка в течение 24 рабочих дней работала примерно 13 часов в сутки, что включало время на нанесение макияжа, смену одежды, установку света, а также время на обед и перерывы».

Согласно данным полиции, в Иу девушка питалась вместе с коллегами по работе, у которых недомоганий не наблюдалось. Во время приема у врача россиянка находилась в ясном сознании, она лично рассказала медофицеру, что в последнее время конфликтов с другими людьми у нее не возникало, история потребления ядовитых веществ отсутствует. «Исходя из этого, полиция исключила вероятность убийства», — говорится в документе.

Репатриация

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Отмечается, что 27 октября полиция Шанхая проинформировала генконсульство России в Шанхае, что в результате проведенной в больнице экспертизы «точную причину смерти девочки выявить не удалось». При этом отмечалось, что, возможно, для выявления точной причины гибели россиянки необходимо привлечь сторонних экспертов и провести аутопсию. После чего российская сторона не подала заявление на проведение аутопсии.

30 октября, в соответствии с «Венской конвенцией о консульских сношениях», управление общественной безопасности города Шанхай официально уведомило генеральное консульство РФ о смерти Влады. 3 ноября генконсульство вручило миграционному управлению города Шанхай официальный запрос с требованием о выдаче свидетельства о смерти, которое было выдано 7 ноября.

Тело Влады было при содействии сотрудников генконсульства России 11 ноября отправлено на родину.

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