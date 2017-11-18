Источник: обвиняемый в призывах к терроризму математик Богатов может стать свидетелем

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице, может быть переквалифицирован в свидетеля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ходом расследования.

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«Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокаты обвиняемого не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Один из адвокатов Богатова, Саркис Дорбенян, рассказал ТАСС о результатах исследования на полиграфе своего подзащитного, которые прошли в конце октября.

«С момента предъявления моему подзащитному обвинения в призывах к массовым беспорядкам, а затем и в призывах к терроризму, он заявлял, что имеет алиби. В частности, что в момент инкриминируемой ему публикации в интернете экстремистских сообщений Богатов занимался спортом с супругой, а затем покупал вместе с ней продукты», — отметил Дорбенян.

По его словам, в заключении, составленном двумя специалистами, говорится, что подследственный не лгал, когда утверждал, что не мог распространять экстремистские сообщения со своего компьютера. «Специалисты-психологи с использованием современного оборудования подтвердили, что Дмитрий Богатов не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют», — резюмировал адвокат.

Расследование дела о призывах к терроризму

27 октября Пресненский суд Москвы продлил Богатову до 31 января 2018 года срок домашнего ареста с наложенными ранее ограничениями. Вместе с тем следствие удовлетворило ходатайство Богатова о посещении необходимых ему врачей.

Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Пресненский суд 24 июля, удовлетворив ходатайство следствия, перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Он отбывает срок ареста в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.