Источник: обвиняемый в призывах к терроризму математик Богатов может стать свидетелем
Отмечается, что это связано с результатами, полученными в ходе обследования на полиграфе.
Отмечается, что это связано с результатами, полученными в ходе обследования на полиграфе.
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице, может быть переквалифицирован в свидетеля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ходом расследования.
«Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокаты обвиняемого не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Один из адвокатов Богатова, Саркис Дорбенян, рассказал ТАСС о результатах исследования на полиграфе своего подзащитного, которые прошли в конце октября.
«С момента предъявления моему подзащитному обвинения в призывах к массовым беспорядкам, а затем и в призывах к терроризму, он заявлял, что имеет алиби. В частности, что в момент инкриминируемой ему публикации в интернете экстремистских сообщений Богатов занимался спортом с супругой, а затем покупал вместе с ней продукты», — отметил Дорбенян.
По его словам, в заключении, составленном двумя специалистами, говорится, что подследственный не лгал, когда утверждал, что не мог распространять экстремистские сообщения со своего компьютера. «Специалисты-психологи с использованием современного оборудования подтвердили, что Дмитрий Богатов не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют», — резюмировал адвокат.
Расследование дела о призывах к терроризму
27 октября Пресненский суд Москвы продлил Богатову до 31 января 2018 года срок домашнего ареста с наложенными ранее ограничениями. Вместе с тем следствие удовлетворило ходатайство Богатова о посещении необходимых ему врачей.
Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.
Пресненский суд 24 июля, удовлетворив ходатайство следствия, перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Он отбывает срок ареста в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.
По делу собраны вещественные доказательства, ряд экспертиз установили причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз. Кроме того, как ранее сообщил ТАСС адвокат Алексей Тепцов, следователи назначили по делу еще две дополнительные лингвистические экспертизы, которые должны сравнить первый текст при создании аккаунта Айрата Башарова, а также вменяемые Богатову тексты, опубликованные на этой же странице 29 марта.