Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Киев отомстит Лукашенко за «нож в спину» бомбами - СМИ
Родственники Задорнова получат миллионы
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
11:01 (мск), источник: ТАСС

Источник: обвиняемый в призывах к терроризму математик Богатов может стать свидетелем

Отмечается, что это связано с результатами, полученными в ходе обследования на полиграфе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице, может быть переквалифицирован в свидетеля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ходом расследования.

Читайте также
ФСБ обвинила «Артподготовку» в планировании поджогов полицейских

«Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокаты обвиняемого не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Один из адвокатов Богатова, Саркис Дорбенян, рассказал ТАСС о результатах исследования на полиграфе своего подзащитного, которые прошли в конце октября.

«С момента предъявления моему подзащитному обвинения в призывах к массовым беспорядкам, а затем и в призывах к терроризму, он заявлял, что имеет алиби. В частности, что в момент инкриминируемой ему публикации в интернете экстремистских сообщений Богатов занимался спортом с супругой, а затем покупал вместе с ней продукты», — отметил Дорбенян.

По его словам, в заключении, составленном двумя специалистами, говорится, что подследственный не лгал, когда утверждал, что не мог распространять экстремистские сообщения со своего компьютера. «Специалисты-психологи с использованием современного оборудования подтвердили, что Дмитрий Богатов не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют», — резюмировал адвокат.

Расследование дела о призывах к терроризму

27 октября Пресненский суд Москвы продлил Богатову до 31 января 2018 года срок домашнего ареста с наложенными ранее ограничениями. Вместе с тем следствие удовлетворило ходатайство Богатова о посещении необходимых ему врачей.

Читайте также
Патриарх Кирилл: оскорбление религиозных чувств — одна из форм экстремизма

Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Пресненский суд 24 июля, удовлетворив ходатайство следствия, перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Он отбывает срок ареста в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.

По делу собраны вещественные доказательства, ряд экспертиз установили причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз. Кроме того, как ранее сообщил ТАСС адвокат Алексей Тепцов, следователи назначили по делу еще две дополнительные лингвистические экспертизы, которые должны сравнить первый текст при создании аккаунта Айрата Башарова, а также вменяемые Богатову тексты, опубликованные на этой же странице 29 марта.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Куда делись беженцы: почему резко упал поток мигрантов в Европу
После скандала и огласки в СМИ девушку позвали работать в "Аэрофлот"
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Британские дроны будут следить за российскими кораблями
Песков сообщил о 60 звонках о бомбах на пути кортежа Путина
Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
Спорт
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России Чемпионат в российской премьер-лиге возобновляется после двухнедельного перерыва, связанного с матчами национальных команд
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь