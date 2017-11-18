В результате драки со стрельбой в центре Москвы пострадали 10 человек

Инцидент произошел в одном из ресторанов башни «Око» примерно в 22:30 мск.

По словам источника, в инциденте, причины которого пока неизвестны, использовалось травматическое оружие и подручные средства. По предварительным данным, в потасовке принимали участие офицеры одной из оперативных служб, среди них есть пострадавшие.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа СК России.

По горячим следам были задержаны около 30 человек.