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00:01 (мск), источник: Lenta.Ru

В результате драки со стрельбой в центре Москвы пострадали 10 человек

В результате драки со стрельбой возле комплекса «Москва-сити» пострадали десять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из ресторанов башни «Око» примерно в 22:30 мск.

По словам источника, в инциденте, причины которого пока неизвестны, использовалось травматическое оружие и подручные средства. По предварительным данным, в потасовке принимали участие офицеры одной из оперативных служб, среди них есть пострадавшие.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа СК России.

По горячим следам были задержаны около 30 человек.

Часть подозреваемых скрылась на элитных иномарках, в столице введен план «Перехват». Как уточняет ТАСС, разыскиваются автомобили Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.

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