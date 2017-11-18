В результате драки со стрельбой в центре Москвы пострадали 10 человек
В результате драки со стрельбой возле комплекса «Москва-сити» пострадали десять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
В результате драки со стрельбой возле комплекса «Москва-сити» пострадали десять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из ресторанов башни «Око» примерно в 22:30 мск.
По словам источника, в инциденте, причины которого пока неизвестны, использовалось травматическое оружие и подручные средства. По предварительным данным, в потасовке принимали участие офицеры одной из оперативных служб, среди них есть пострадавшие.
На месте ЧП работает
По горячим следам были задержаны около 30 человек.
Часть подозреваемых скрылась на элитных иномарках, в столице введен план «Перехват». Как уточняет ТАСС, разыскиваются автомобили Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.