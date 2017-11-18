Песков сообщил о 60 ложных звонках о бомбах на пути кортежа Путина

Источник: РИА "Новости"

«Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Служба безопасности делала все, что можно делать в этой ситуации. Вместе с тем обращалось внимание на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта, добавил пресс-секретарь.

Они не повлияли на график президента, который был запланирован, отметил Песков.