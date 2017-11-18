При столкновении самолета с вертолетом в Англии погибли 4 человека

По информации полиции, двое из погибших находились в вертолете, а еще двое — в самолете. О причинах столкновения не сообщается.

Столкновение самолета и вертолета в Великобритании произошло 17 ноября. Авария произошла над лесным мыссивом в районе деревни Уаддесдон в графстве Бакингемшир. В правоохранительных органах отмечали, что информация об инциденте поступила в 12:09 по местному времени (15:09 мск). На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб и медики.