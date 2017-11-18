Источник подтвердил ранение двух сотрудников Росгвардии в «Москва-Сити»

Он уточнил, что ранения получили сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, являющиеся вольнонаемными работниками. Всего, по его словам, за медицинской помощью обратились десять человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Помимо росгвардейцев, на больничных койках оказались сотрудники частного охранного предприятия.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

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По предварительным данным, вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса «Москва-Сити» между неустановленными посетителями центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Нападавшие с места преступления скрылись. В настоящее время ведется их активный поиск.