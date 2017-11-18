Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина
Около 20 радикалов сорвали в Одессе выступление народного артиста России Константина Райкина. Об этом в своем Facebook написал советник главы Нацполиции по Одесской области Руслан Форостяк.
Около 20 радикалов сорвали в Одессе выступление народного артиста России Константина Райкина. Об этом в своем Facebook написал советник главы Нацполиции по Одесской области Руслан Форостяк.
«Прямо сейчас активисты во главе с Сергеем Стерненко (бывший лидер местного подразделения “Правого сектора”, организация запрещена в России — прим. “Ленты.ру”) сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, шум, крик и тому подобное, граждане вызывают полицию», — написал он.
При этом советник обратился к своим читателям с вопросом, как должны в данном случае поступать правоохранительные органы. «Стало интересно, граждане, высказывайтесь, не стесняйтесь», — закончил Форостяк.
9 октября украинские радикалы призвали не допустить концерта лидера харьковской группы 5'Nizza Сергея Бабкина в Одессе. Возмущение националистов вызвало то, что артист отказался признать Россию
В августе радикалы пригрозили снова сорвать концерт певицы Светланы Лободы в случае, если она приедет на Украину. В мае