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02:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина

Около 20 радикалов сорвали в Одессе выступление народного артиста России Константина Райкина. Об этом в своем Facebook написал советник главы Нацполиции по Одесской области Руслан Форостяк.

Источник: РИА "Новости"

«Прямо сейчас активисты во главе с Сергеем Стерненко (бывший лидер местного подразделения “Правого сектора”, организация запрещена в России — прим. “Ленты.ру”) сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, шум, крик и тому подобное, граждане вызывают полицию», — написал он.

При этом советник обратился к своим читателям с вопросом, как должны в данном случае поступать правоохранительные органы. «Стало интересно, граждане, высказывайтесь, не стесняйтесь», — закончил Форостяк.

9 октября украинские радикалы призвали не допустить концерта лидера харьковской группы 5'Nizza Сергея Бабкина в Одессе. Возмущение националистов вызвало то, что артист отказался признать Россию страной-агрессором.

В августе радикалы пригрозили снова сорвать концерт певицы Светланы Лободы в случае, если она приедет на Украину. В мае из-за действий экстремистов не состоялось одесское выступление исполнительницы.

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25 октября 2016© Ньюстюб
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