Птица едва не сорвала посадку самолета
Самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines, выполнявший полет по маршруту
Самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines, выполнявший полет по маршруту
Пилоты сумели благополучно приземлить самолет и высадить пассажиров.
Администрация аэропорта отмечает, что это необычный случай, тк хотя столкновения с птицами в полете нередки (ежегодно только в США фиксируется порядка 6500 случаев), обычно за ударом не следует физического пробития фюзеляжа. Этот случай будет отдельно рассмотрен Федеральным управлением гражданской авиации США для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем.