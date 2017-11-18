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07:15 (мск), источник: Noi.md

Птица едва не сорвала посадку самолета

Самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines, выполнявший полет по маршруту Мехико-Майами, во время захода на посадку столкнулся с крупной птицей.

Источник: Noi.md

Пилоты сумели благополучно приземлить самолет и высадить пассажиров.

Администрация аэропорта отмечает, что это необычный случай, тк хотя столкновения с птицами в полете нередки (ежегодно только в США фиксируется порядка 6500 случаев), обычно за ударом не следует физического пробития фюзеляжа. Этот случай будет отдельно рассмотрен Федеральным управлением гражданской авиации США для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем.

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