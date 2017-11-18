Птица едва не сорвала посадку самолета

Администрация аэропорта отмечает, что это необычный случай, тк хотя столкновения с птицами в полете нередки (ежегодно только в США фиксируется порядка 6500 случаев), обычно за ударом не следует физического пробития фюзеляжа. Этот случай будет отдельно рассмотрен Федеральным управлением гражданской авиации США для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем.