Новый фигурант появился в деле Мухтара Аблязова

Источник: Nur.kz

Как сообщили в генпрокуратуре, в Казахстан вернулся директор ТОО «KBG Agro» Марат Ауезханов, который проходит по делу в отношении бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова.

Ранее, мы также сообщали, что из Москвы в Казахстан добровольно прибыли сообщники экс-банкира: бывший юрист Управления корпоративного бизнеса № 6 БТА Банка Хаблов Максим и номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний — Абдихаимова Анар, находившиеся в международном розыске.

Напомним, специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.