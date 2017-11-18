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07:11 (мск), источник: Nur.kz

Новый фигурант появился в деле Мухтара Аблязова

В Казахстан добровольно прибыл еще один фигурант по делу экс-банкира Мухтара Аблязова директор ТОО «KBG Agro» Марат Ауезханов, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в генпрокуратуре, в Казахстан вернулся директор ТОО «KBG Agro» Марат Ауезханов, который проходит по делу в отношении бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова.

Ранее, мы также сообщали, что из Москвы в Казахстан добровольно прибыли сообщники экс-банкира: бывший юрист Управления корпоративного бизнеса № 6 БТА Банка Хаблов Максим и номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний — Абдихаимова Анар, находившиеся в международном розыске.

Напомним, специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ.

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