Десяток машин сгорели при пожаре в складском помещении Алматы

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 04:45. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел многофункциональный комплекс.

«Как выяснилось, произошло горение тренажерного зала, гаража, 9 легковых автомашин, 2 кары, 1-го автопогрузчика в гараже. Пожар локализован в 05:41 часов и ликвидирован в 06:40. Площадь пожара составила 1200 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано 66 человек личного состава и 23 единиц техники», — прокомментировала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.