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07:04 (мск), источник: Newtimes.kz

Десяток машин сгорели при пожаре в складском помещении Алматы

18 ноября 2017 года в 04:27на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении складского помещения на улице Утегена, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 04:45. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел многофункциональный комплекс.

«Как выяснилось, произошло горение тренажерного зала, гаража, 9 легковых автомашин, 2 кары, 1-го автопогрузчика в гараже. Пожар локализован в 05:41 часов и ликвидирован в 06:40. Площадь пожара составила 1200 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано 66 человек личного состава и 23 единиц техники», — прокомментировала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

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