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07:28 (мск), источник: Kazinform

Инвалидом стала девочка из-за случая в карагандинской гимназии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Родители несовершеннолетней ученицы школы-гимназии Шетского района Карагандинской области через суд добились взыскания компенсации с администрации учебного заведения, в стенах которой девочка получила термические ожоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В классе девочка опрокинула на себя чайник с кипящей водой.

Последствия оказались плачевными — ожоги спровоцировали заболевание почек тубулоинтерстициальный нефрит, трансформировавшийся в нефротический синдром, что повлекло инвалидность.

«Установлено, что начиная с момента получения ожогов и до настоящего времени, ребенок ежегодно проходит лечение в различных медицинских учреждениях Астаны, Алматы и Карагандинской области. Медицинские услуги и поездки в другие города требуют значительных материальных затрат», — сообщили в Шетском районном суде Карагандинской области.

Родители девочки обратились с иском в суд, требуя возмещения ущерба с администрации экспериментальной школы-гимназии имени Жамбыла Акылбаева и с госучреждения «Отдел образования Шетского района».

«Суд установил, что ребенок получил ожог из-за ненадлежащего исполнения учителями обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка», — сообщили в суде.

Суд пришел к выводу о законности предъявленных истцом материальных требований. С ответчиков в пользу истцов взыскан материальный вред в размере 536 757 тенге и судебные расходы.

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