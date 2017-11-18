Инвалидом стала девочка из-за случая в карагандинской гимназии

В классе девочка опрокинула на себя чайник с кипящей водой.



Последствия оказались плачевными — ожоги спровоцировали заболевание почек тубулоинтерстициальный нефрит, трансформировавшийся в нефротический синдром, что повлекло инвалидность.



«Установлено, что начиная с момента получения ожогов и до настоящего времени, ребенок ежегодно проходит лечение в различных медицинских учреждениях Астаны, Алматы и Карагандинской области. Медицинские услуги и поездки в другие города требуют значительных материальных затрат», — сообщили в Шетском районном суде Карагандинской области.



Родители девочки обратились с иском в суд, требуя возмещения ущерба с администрации экспериментальной школы-гимназии имени Жамбыла Акылбаева и с госучреждения «Отдел образования Шетского района».



«Суд установил, что ребенок получил ожог из-за ненадлежащего исполнения учителями обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка», — сообщили в суде.



Суд пришел к выводу о законности предъявленных истцом материальных требований. С ответчиков в пользу истцов взыскан материальный вред в размере 536 757 тенге и судебные расходы.