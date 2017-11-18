Инвалидом стала девочка из-за случая в карагандинской гимназии
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Родители несовершеннолетней ученицы
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Родители несовершеннолетней ученицы
В классе девочка опрокинула на себя чайник с кипящей водой.
Последствия оказались плачевными — ожоги спровоцировали заболевание почек тубулоинтерстициальный нефрит, трансформировавшийся в нефротический синдром, что повлекло инвалидность.
«Установлено, что начиная с момента получения ожогов и до настоящего времени, ребенок ежегодно проходит лечение в различных медицинских учреждениях Астаны, Алматы и Карагандинской области. Медицинские услуги и поездки в другие города требуют значительных материальных затрат», — сообщили в Шетском районном суде Карагандинской области.
Родители девочки обратились с иском в суд, требуя возмещения ущерба с администрации экспериментальной
«Суд установил, что ребенок получил ожог
Суд пришел к выводу о законности предъявленных истцом материальных требований. С ответчиков в пользу истцов взыскан материальный вред в размере 536 757 тенге и судебные расходы.