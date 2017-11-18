В Мосгорсуде рассказали об оказании помощи вскрывшим вены обвиняемым

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала РБК, что к обвиняемым по делу о хулиганстве, которые порезали себе вены во время заседания, не допустили медиков из-за отсутствия жалоб. По ее словам, медики были вызваны сразу после того, как обвиняемые вскрыли себе вены. Необходимая медицинская помощь была оказана, но обвиняемые отказались от госпитализации. После этого заседание было продолжено.