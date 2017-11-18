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07:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Мосгорсуде рассказали об оказании помощи вскрывшим вены обвиняемым

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала РБК, что к обвиняемым по делу о хулиганстве, которые порезали себе вены во время заседания, не допустили медиков из-за отсутствия жалоб. По ее словам, медики были вызваны сразу после того, как обвиняемые вскрыли себе вены. Необходимая медицинская помощь была оказана, но обвиняемые отказались от госпитализации. После этого заседание было продолжено.

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«С учетом того, что сотрудникам конвоя не поступали жалобы или обращения от обвиняемых о необходимости вызова медиков, конвой отказал адвокатам в проходе врачей в конвойное помещение», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее о том, что к обвиняемым не допустили медиков рассказала изданию адвокат Иннара Багдасарян, представляющая интересы Шамхана Абдуева. Напомним, 17 ноября в Мосгорсуде слушалось дело о хулиганстве, которое произошло в 2015 году в московском ресторане «Тануки». Шесть фигурантов вскрыли себе вены в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет.

Инцидент в Мосгорсуде: 5 обвиняемых пытались порезать себе вены
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17 ноября© Ньюстюб
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