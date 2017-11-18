В Мосгорсуде рассказали об оказании помощи вскрывшим вены обвиняемым

«С учетом того, что сотрудникам конвоя не поступали жалобы или обращения от обвиняемых о необходимости вызова медиков, конвой отказал адвокатам в проходе врачей в конвойное помещение», — пояснила
Ранее о том, что к обвиняемым не допустили медиков рассказала изданию адвокат Иннара Багдасарян, представляющая интересы Шамхана Абдуева. Напомним, 17 ноября в Мосгорсуде слушалось дело о хулиганстве, которое произошло в 2015 году в московском ресторане «Тануки». Шесть фигурантов вскрыли себе вены в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет.