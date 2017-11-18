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18:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярка обманула знакомых на 14 млн руб и отправилась в колонию

Полицейские задержали мошенницу в Волгоградской области.

Жительница Красноярска отправилась на 4, 6 года в колонию общего режима за особо крупное мошенничество.

В ГУ МВД рассказали, что в полицию обратился предприниматель, который заявил, что знакомая заняла у него под расписку 6 миллионов рублей и пропала. В ходе расследования выяснилось, что женщина скрывается в Волгоградской области, и её жертвами стали ещё 9 «знакомых». Всего она задолжала 14 миллионов рублей.

Подозреваемую задержали, доставили в Красноярск. Полицейские доказали вину мошенницы. Суд отправил её в колонию почти на пять лет.

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