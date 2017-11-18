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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряк перепутал педали и устроил ДТП из 4 автомобилей в Новосибирске

Авария произошла в Заельцовском районе.

Поздно вечером 17 ноября на улице Нарымской напротив торгового центра «Мелисса» движение автомобилей было крайне затруднено, поэтому машины двигались в очень плотном потоке.

Друг за другом ехали и четыре машины: Mercedes-Benz, Nissan Juke, Mazda Demio и Opel Astra. Неожиданно для всех участников движения Опель догоняет Мазду и ударяет ее.

— Водитель перепутал педали газа и тормоза, — объясняется произошедшая авария в группе «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск».

В итоге водитель Опеля ударом в Мазду запустил «цепную реакцию» и в ДТП пострадало четыре автомобиля. Больше всего повреждений получила Мазда. У нее, по словам очевидцев, разбит кузов, как сзади, так и спереди. К счастью, никто из людей не пострадал.

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