Сибиряк перепутал педали и устроил ДТП из 4 автомобилей в Новосибирске

Друг за другом ехали и четыре машины: Mercedes-Benz, Nissan Juke, Mazda Demio и Opel Astra. Неожиданно для всех участников движения Опель догоняет Мазду и ударяет ее.

В итоге водитель Опеля ударом в Мазду запустил «цепную реакцию» и в ДТП пострадало четыре автомобиля. Больше всего повреждений получила Мазда. У нее, по словам очевидцев, разбит кузов, как сзади, так и спереди. К счастью, никто из людей не пострадал.