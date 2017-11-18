Сибиряк перепутал педали и устроил ДТП из 4 автомобилей в Новосибирске
Авария произошла в Заельцовском районе.
Авария произошла в Заельцовском районе.
Поздно вечером 17 ноября на улице Нарымской напротив торгового центра «Мелисса» движение автомобилей было крайне затруднено, поэтому машины двигались в очень плотном потоке.
Друг за другом ехали и четыре машины:
— Водитель перепутал педали газа и тормоза, — объясняется произошедшая авария в группе «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск».
В итоге водитель Опеля ударом в Мазду запустил «цепную реакцию» и в ДТП пострадало четыре автомобиля. Больше всего повреждений получила Мазда. У нее, по словам очевидцев, разбит кузов, как сзади, так и спереди. К счастью, никто из людей не пострадал.