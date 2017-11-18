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07:42 (мск), источник: Lenta.Ru

К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA

Агентство NASA подключилось к поискам подлодки ВМС Аргентины «Сан Хуан», которая перестала выходить на связь. Об этом сообщает Ars Technica.

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Агентство направило в зону вероятного крушения исследовательский самолет P-3 Orion, предназначенный для изучения Антарктиды. Он оснащен магнитометром, гравиметром, инфракрасными камерами и датчиками, способными измерить толщину льда. Предполагается, что этот набор поможет обнаружить пропавшую 15 ноября дизель-электрическую субмарину.

Самолет присоединился к операции, в которой уже задействованы три военных корабля Аргентины, а также чилийский самолет наблюдения. Свою помощь в спасательной операции также предложили США, Бразилия, Великобритания, Уругвай и ЮАР. В ВМС США заявили, что пока не получали разрешения от Буэнос-Айреса приступить к поискам, но уже подготовили спасательную команду и готовы направиться в район поисков в ближайшее время.

На борту подлодки, построенной в Германии в 1985 году, находятся 44 члена экипажа. По последним рапортам, субмарина переправлялась из Ушуайи в Мар-дель-Плату и пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега.

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