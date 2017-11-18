К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA

Самолет присоединился к операции, в которой уже задействованы три военных корабля Аргентины, а также чилийский самолет наблюдения. Свою помощь в спасательной операции также предложили США, Бразилия, Великобритания, Уругвай и ЮАР. В ВМС США заявили, что пока не получали разрешения от Буэнос-Айреса приступить к поискам, но уже подготовили спасательную команду и готовы направиться в район поисков в ближайшее время.