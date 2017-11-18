Производственный цех горел в Хабаровске

Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы города в 7:47. Огонь полыхал в цеху и на смежном с ним складе. Пожарные приехали на место и сразу же приступили к тушению. Локализовали возгорание в 8:23, чуть более чем через час — полностью устранили его. На месте работали 26 человек, использовалось семь единиц техники.