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09:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Производственный цех горел в Хабаровске

Огонь повредил автопокрышки и строительные материалы.

Пожар произошел в цеху, расположенном на улице Строительной в Хабаровске. Помещение загорелось утром 18 ноября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы города в 7:47. Огонь полыхал в цеху и на смежном с ним складе. Пожарные приехали на место и сразу же приступили к тушению. Локализовали возгорание в 8:23, чуть более чем через час — полностью устранили его. На месте работали 26 человек, использовалось семь единиц техники.

Всего площадь пожара составила около 40 квадратных метров. От огня пострадала внутренняя обшивка здания, а также автопокрышки и строительные материалы.

Сейчас сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины происшествия.

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