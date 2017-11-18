Производственный цех горел в Хабаровске
Огонь повредил автопокрышки и строительные материалы.
Огонь повредил автопокрышки и строительные материалы.
Пожар произошел в цеху, расположенном на улице Строительной в Хабаровске. Помещение загорелось утром 18 ноября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Информация о возгорании поступила на пульт
Всего площадь пожара составила около 40 квадратных метров. От огня пострадала внутренняя обшивка здания, а также автопокрышки и строительные материалы.
Сейчас сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины происшествия.