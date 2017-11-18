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09:08 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске завели уголовное дело из-за гибели двоих детей в пожаре

Расследование идёт по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей во время пожара, произошедшего в Хабаровске сегодня, 18 ноября. Их мать успела спастись сама и вынести из горящего здания младшего ребёнка.

Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

«На месте работают следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, МЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти детей и причина возникновения пожара. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня утром огонь охватил частный жилой дом на улице Матросской. Об этом на пульт дежурно-диспетчерской службы сообщила женщина, которая находилась внутри не одна. Она успела выбежать из горящего здания с младшим ребёнком на руках, но за её спиной упала балка и преградила путь к спасению ещё двоим детям. Их тела без признаков жизни позже вынесли пожарные. На тушение понадобилось около полутора часов.

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