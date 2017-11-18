На 11-м километре Серовского тракта сгорела «Daewoo Nexia»

В седьмом часу утра поступило тревожное сообщение с 11 километра Серовского тракта — там начался пожар. Загорелась иномарка «Daewoo Nexia». Пламя распространилось на площадь в четыре квадратных метра.

— В тушении пожара были задействованы две единицы техники, десять человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — В 06:14 огонь локализован, в 06:16 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:48.