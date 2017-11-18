На 11-м километре Серовского тракта сгорела «Daewoo Nexia»
В огне никто не пострадал.
В огне никто не пострадал.
В седьмом часу утра поступило тревожное сообщение с 11 километра Серовского тракта — там начался пожар. Загорелась иномарка «Daewoo Nexia». Пламя распространилось на площадь в четыре квадратных метра.
— В тушении пожара были задействованы две единицы техники, десять человек личного состава, — сообщили в
В огне никто из людей не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют точную причину пожара.