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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

На 11-м километре Серовского тракта сгорела «Daewoo Nexia»

В огне никто не пострадал.

В седьмом часу утра поступило тревожное сообщение с 11 километра Серовского тракта — там начался пожар. Загорелась иномарка «Daewoo Nexia». Пламя распространилось на площадь в четыре квадратных метра.

— В тушении пожара были задействованы две единицы техники, десять человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — В 06:14 огонь локализован, в 06:16 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:48.

В огне никто из людей не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют точную причину пожара.

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