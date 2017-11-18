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09:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Хабаровском крае искали одного рыбака, а нашли троих

Спасательная операция завершилась успешно.

Хабаровск, 18 ноября, AmurMedia.

В район имени Лазо Хабаровского края спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли накануне. Они начали поиски пропавшего рыбака, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, мужчина 1970 года рождения на личном автомобиле отправился 10 ноября рыбачить на речку Чуи в 40 км от поселка Сукпай. В назначенный день он не вернулся. Телефонная связь с ним также отсутствовала. Первоначальные поиски сотрудниками полиции результатов не дали и правоохранители обратьились за подмогой к профессиональным спасателям.

Прибыв в поселок Сукпай спасатели встретились с участковым, определили район поиска и утром 18 ноября отправились на автомобиле высокой проходимости в сторону реки Чуи. Около 10 часов утра они обнаружили застрявших в снежных сугробах три автомобиля. В одном из них и был потерявшийся рыбак. Прошедший циклон принес обильные осадки в этот район и сделал имеющиеся пути непроезжими. Спасатели помогли автомобилистам выбраться из заносов, добраться до дороги и те своим ходом продолжили путь домой.

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