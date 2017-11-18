Самолет NASA ищет пропавшую аргентинскую подлодку

Источник: Sputnik.by

Как сообщил представитель Южного командования армии США Хосе Руиз, самолет NASA P-3 Orion был отправлен на поиски пропавшей субмарины из аргентинского Ушуая, где он находится для проведения ежегодных антарктических исследований.

P-3 Orion в прошлом использовался военными США для обнаружения подводных лодок, самолет оснащен магнетометром, инфракрасными камерами, а также сенсорами для измерения толщины льда. Его оборудование, отмечает издание, способно обнаружить затонувшую подлодку.

Субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту подлодки находятся 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках субмарины.

В пятницу президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что согласен принять международную помощь для поиска пропавшей подводной лодки.